Borys z PFR: Reforma OFE będzie odłożona w czasie, koszt dla budżetu - 15 mld zł

Jak poinformował prezes PFR, na ten moment rząd nie podjął jeszcze decyzji co do terminu reformy.

"To będzie kwestia kwietnia czy maja - w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzji dotyczących nowelizacji budżetu państwa" - powiedział Borys pytany, czy do reformy OFE dojdzie jeszcze w tym roku.

"To [przesunięcie reformy w czasie] może mieć to wpływ na budżet państw w kwocie 15 mld zł, bo to jest efekt suwaka i braku opłaty przekształceniowej" - dodał.