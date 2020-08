Borys z PFR: Wzrost PKB w III kw. wyniesie 5% kw/kw

Jak dodał, łańcuchy dostaw, które zrywały się w marcu i w kwietniu są dziś bardziej drożne, co nie znaczy to, że najbliższe miesiące nie będą trudne.

"Zanim odbuduje się popyt, zanim zdecydujemy się wydawać tyle, ile wydawaliśmy przed kryzysem, zanim firmy zaczną inwestować, upłynie kilka kwartałów. Do pełnego wzrostu wrócimy raczej w perspektywie drugiego kwartału przyszłego roku. A aktywność gospodarcza, czyli PKB, wróci do poziomu sprzed Covidu z końcem przyszłego roku. To i tak będzie jedna z najszybszych dynamika odbudowy w Unii Europejskiej" - powiedział Borys.

"Powrót do wzrostu jest teraz bardzo dynamiczny, co wskazywałoby na V, zakładam jednak, że nastąpi wypłaszczenie tego trendu i trudno będzie poprawiać tę dynamikę. Czyli to ramię obrazujące odbicie może być nieco krótsze, potem zaś wykres się wypłaszczy, tym bardziej że na świecie mamy już do czynienia z drugą falą pandemii" - powiedział także Borys.