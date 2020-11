Boryszew miał 113,64 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

"Spadek przychodów Segmentu Metale nastąpił głównie na skutek spadku cen (wyrażonych w polskich złotych) większości oferowanych wyrobów (powiązanych z spadkiem cen metali na LME). Dodatkowo negatywny wpływ na przychody miała pandemia COVID-19, która spowodowała niższy popyt na produkty grupy w związku z krótkotrwałym wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności w większości krajów Unii Europejskiej, które pozostają największymi odbiorcami dla Spółek Segmentu Metali. Wzrost wolumenów sprzedaży Segmentu Metale był przede wszystkim powiązany z ujęciem w trzech kwartałach 2020 wolumenów GK Alchemia (wolumeny w trzech kwartałach 2019 roku obejmują dane od momentu przejęcia na początku II kwartału 2019 roku). Pozostałe podmioty Segmentu za wyjątkiem NPA Skawina oraz ZM Silesia S.A. O./Katowice osiągnęły niższe wolumeny sprzedaży niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał ze spadku sprzedaży części, który był wywołany przez zastój na rynku motoryzacji spowodowany

wybuchem pandemii COVID-19. W pierwszych trzech kwartałach 2020 wg danych ACEA ilość nowo zarejestrowanych samochodów spadła o 29,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku co miało bezpośrednie przełożenie na wielkość przychodów Segmentu Motoryzacji. Segment Chemia odnotował niższe przychody do analogicznego okresu poprzedniego roku przy znacznie niższych wolumenach sprzedaży, przede wszystkim z powodu ograniczenia w I kwartale 2020 roku produkcji w spółkach w związku z pandemią COVID-19. Spadek wolumenów w Segmencie Chemia dotyczył wszystkich spółek i wyniósł 28,8% (10,4 tys. ton). Spadek przychodów ze sprzedaży w Pozostałych spółkach wynika przede wszystkim z zaprzestania prowadzenia handlu hurtowego na rynku energii elektrycznej przez Boryszew S.A. O./Energy" - czytamy dalej.