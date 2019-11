Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r.

"Wynik brutto na sprzedaży po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 466,1 mln zł i był niższy o 30,5 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wyniku brutto jest pochodną pogorszenia wyników we wszystkich segmentach. Średnia rentowność brutto na sprzedaży spadła z poziomu 10,6% na koniec 2018 roku do 9,7% obecnie. Koszty sprzedaży były niższe o 6,8 mln zł tj. o 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były nieznacznie, tj. o 0,1% wyższe, w stosunku do 9 miesięcy 2018 roku" - czytamy w komunikacie.