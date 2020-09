Boryszew miał 37,86 mln zł zysku netto z działalności kont. w II kw. 2020 r.

"Spadek przychodów Segmentu Metale [1 964,4 mln zł vs 2 040,5 mln zł] nastąpił głownie na skutek spadku cen (wyrażonych w polskich złotych) większości oferowanych wyrobów (powiązanych z spadkiem cen metali na LME). Dodatkowo negatywny wpływ na przychody miała pandemia COVID-19, która spowodowała niższy popyt na produkty grupy w związku z krótkotrwałym, wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji przemysłowej w większości krajów Unii Europejskiej, pozostających największymi odbiorcami dla spółek Segmentu Metali" - czytamy w raporcie.

Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja (712,5 mln zł vs 922,7 mln zł) wynikał natomiast ze spadku sprzedaży części, który był wywołany przez zastój na rynku motoryzacji spowodowany wybuchem pandemii COVID-19. W pierwszym półroczu 2020 roku, wg danych ACEA ilość nowo zarejestrowanych samochodów spadła o 39,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku co miało bezpośrednie przełożenie na wielkość przychodów Segmentu Motoryzacji, podano także.