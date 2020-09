Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w zakresie dwóch wskaźników

"Możliwe nowe naruszenia powyższych dwóch wskaźników odnoszą się do umów kredytowych z jednym z 6 banków wskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których testowany jest również wskaźnik długu brutto (lub netto) do EBITDA oraz do umów z jednym z 2 nowych banków, niewskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których naruszenie wskaźnika długu brutto do EBITDA może nastąpić po raz pierwszy dopiero po opublikowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 roku. Mając powyższe na uwadze zarząd spółki niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych i czasowej zmiany lub uchylenia testowania tych wskaźników finansowych" - czytamy w raporcie.