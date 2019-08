BOŚ Bank chce udzielić ok. 2 mld zł kredytów proekologicznych w 2019 r. 

"Przejście z sektora projektów komercyjnych w stronę proekologicznych przynosi wymierne rezultaty. 2018 rok to był czas porządkowania bilansu, 2019 rok to odpowiedzialny wzrost kredytów. Z kwartału na kwartał mamy wzrost o 60% w portfelu kredytów na cele ekologiczne. Uważamy, że tak, jak w latach poprzednich II półrocze będzie lepsze niż pierwsze półrocze" - powiedział Białowąs podczas konferencji prasowej.

"Prawie połowa naszego portfela to kredyty związane z OZE, głównie farmy wiatrowe. Portfel farm w tym momencie jest całkowicie bezpieczny, obsługiwany portfel podmiotów, które realiuzują biznes i przynosi dochodowość na poziomie 4,66%. Obecnie koncentrujemy się tym, by ten torcik był zdywersyfikowany w innych aspektach ekologicznych" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil .

"Naszym założeniem, że jest, by do 2021 roku co druga złotówka była przeznaczona na wspieranie i projekty ekologiczne. W zależności od oczekiwania rynku, BOŚ będzie do tego dopasowywał produkty" - podkreślił prezes.