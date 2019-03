BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC i Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

"Trudno ocenić szanse na przegłosowanie rządowego projektu umowy ws. Brexitu w tym tygodniu. Biorąc pod uwagę dotychczasową skalę odrzucenia umowy przez parlament, wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Naszym bazowym scenariuszem pozostaje wniosek brytyjskiego rządu o dłuższe odsunięcie w czasie Brexitu i zgoda UE podczas szczytu w tym tygodniu. Trudno nam wskazać perspektywę odsunięcia w czasie Brexitu, wydaje się, że będzie to co najmniej 12 miesięcy. Jakkolwiek takie rozwiązanie będzie stanowić jedynie odsunięcie w czasie rozwiązania problemu, jeśli wydarzenia potoczą się zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, nawet czasowe oddalenie perspektywy Brexitu bez umowy powinno być czynnikiem pozytywnym dla rynków globalnych, gdyż ograniczy niepewność w krótkim okresie" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.