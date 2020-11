BOŚ Bank sfinansował 811 inwestycji proekologicznych zakończonych w 2019 r.

"Potencjał rozwoju inwestycji proekologicznych zaprezentowano m.in. przez pryzmat wyników finansowania ekologii. W 2019 r. bank udzielił niemal 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł, co stanowiło wzrost o 121,3% w stosunku do 2018 r. Saldo tych kredytów na koniec roku wynosiło 4,45 mld zł, a jego wzrost został uzyskany m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu banku w finansowanie projektów w obszarze budownictwa zrównoważonego, tj. spełniającego podwyższone standardy efektywności energetycznej. Jednak to inwestycje z zakresu OZE wciąż mają największy udział w portfelu proekologicznym banku" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.