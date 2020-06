BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane rynku pracy USA i CPI Polski

"Według naszych szacunków, stabilizacja czerwcowego wskaźnika inflacji wypadkową jest z jednej strony obniżenia dynamiki rocznej cen żywności oraz lekkiego spadku inflacji bazowej, a z drugiej strony ograniczenia skali spadku dynamiki cen paliw. Obniżenie dynamiki cen żywności to przede wszystkim efekt spadku dynamiki cen mięsa (po silnym wzroście na przełomie roku) oraz warzyw (głównie efekt wysokiej bazy sprzed roku). Z kolei ograniczenie skali spadku cen paliw w ujęciu rocznym to efekt czerwcowego wzrostu cen paliw za sprawą odbicia w górę cen ropy naftowej. Cen paliw (niższe o ok 20% r/r) są nadal czynnikiem, który generalnie przyczynia się do niskiej inflacji, niemniej w czerwcu już nie działały, jak dotychczas, w kierunku jej spadku, a nawet w kierunku nieco wyższej inflacji" - oceniono w raporcie.