BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki Polski i USA

"Oczekujemy, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie obniżyła się do 0,3% r/r, z 3,5% r/r odnotowanych w październiku. W ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z sezonowości oczekujemy w listopadzie już niewielkiego wzrostu produkcji, po dwóch miesiącach solidnego jej wzrostu. Jednocześnie przy niższej niż w październiku bazie odniesienia, nie sądzimy, aby ten efekt istotnie wpłynął na roczną dynamikę produkcji. W listopadzie 2019 r. zaniżać wyniki produkcji przemysłowej będą z kolei efekty kalendarzowe tj. niższa niż przed rokiem liczba dni roboczych. Po wykluczeniu tych efektów oczekujemy utrzymania stabilnego, choć wyraźnie niższego niż przed rokiem wzrostu aktywności w przemyśle" - prognozują analitycy BOŚ Banku.

Ekonomiści oczekują również spowolnienia listopadowej dynamiki sprzedaży detalicznej do 3,4% r/r z 4,6% r/r w październiku.

"Prognozujemy, że listopadzie dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do (-1% r/r), po gwałtownym tąpnięciu produkcji w październiku w kierunku (-4% r/r). Skalę odbicia produkcji będą zaniżały efekty kalendarzowe, tj. niższa liczba dni roboczych w listopadzie 2019 r. w porównaniu do listopada 2018 r. Po gwałtownym (blisko 6-procentowym) spadku produkcji październikowej - w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych oczekujemy solidnego odbicia miesięcznego produkcji. Dane dot. działów przetwórstwa przemysłowego silnie powiązanych z budownictwa wskazywały w ostatnich trzech miesiącach nawet na lekką poprawę wyników produkcji, poza tym choć wskaźniki koniunktury w sektorze są słabsze to nie zapowiadają tak gwałtownego osłabienia. Z tego względu, przy generalnie słabnącej aktywności w budownictwie zakładamy, że październikowe dane w części wynikały z efektów jednorazowych, których wygaśnięcie będzie podbijać listopadowe wyniki produkcji budowlano-montażowej" - czytamy w raporcie.