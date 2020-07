BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Niemiec

"Wobec wyraźnego wzrostu liczby zachorowań w USA w tym tygodniu uwaga rynkowa pozostanie skoncentrowana na informacjach dot. rozwoju pandemii w kontekście zagrożeń dla odradzania się aktywności gospodarczej. Jednocześnie, po serii publikacji danych, w bieżącym tygodniu kalendarz publikacji danych będzie zdecydowanie uboższy, ograniczając się do dzisiejszej publikacji wskaźnika ISM koniunktury w usługach w USA oraz produkcji przemysłowej w Niemczech. W kraju najistotniejszym wydarzeniem będzie druga tura wyborów prezydenckich w najbliższą niedzielę. Sondaże wskazują na zbliżone poparcie dla obu kandydatów: urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy oraz kandydata opozycji, Rafała Trzaskowskiego. W przypadku zwycięstwa urzędującego prezydenta reakcja rynkowa powinna być ograniczona, podobnie jak miało miejsce po I turze wyborów. W przypadku zwycięstwa kandydata opozycji nie można wykluczyć, przynajmniej okresowego, wzrostu zmienności rynkowej w obliczu niepewności co do przyszłych relacji prezydent - rząd" -

czytamy w tygodniku banku.