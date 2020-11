BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA

"Biorąc pod uwagę decyzję o wznowieniu w grudniu pracy galerii handlowych, ale jednocześnie wydłużenie do końca roku obostrzeń w usługach (zakwaterowanie i gastronomia, kultura i rozrywka) oraz ograniczenia popytu na usługi transportu pasażerskiego obniżyliśmy w niewielkim stopniu prognozę wzrostu PKB w IV kw. do - 5% r/r i w całym 2020 r. do -3,5% r/r (dotychczas wyniki lekko poniżej tych wartości). Skalę spadku lekko obniżyły natomiast już uwzględnione w tym szacunku lepsze dane październikowe dot. przemysłu oraz budownictwa. Na 2021 r. delikatnie podwyższyliśmy prognozę wzrostu PKB do poziomu 4,0% r/r, szczególnie przy potwierdzającym się póki co scenariuszu wdrożenia szczepień przeciw COVID-19 w trakcie roku. Ta korekta w decydującym jednak stopniu jest efektem obniżenia prognozy na 2020 r. i niższej bazy odniesienia. W dalszym ciągu bowiem istotnym czynnikiem ryzyka jest zdolność gospodarki do dynamicznego ożywienia aktywności po tak silnym ubytku potencjału wytwórczego, jaki miał miejsce w 2020 r." -

