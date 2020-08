BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI EZ i dane z Polski

"W tygodniu bieżącym oczekiwana jest seria publikacji nt. miesięcznych wskaźników aktywności polskiej gospodarki za lipiec. Wskażą one, jak szybko z początkiem III kw. postępuje ożywienie krajowej gospodarki. W przypadku gospodarki globalnej najistotniejsze będę wstępne sierpniowe odczyty indeksów PMI w strefie euro. Wskażą one czy, tak jak dotychczas, nawracająca epidemia w Europie nie wpływa negatywnie na nastroje przedsiębiorców. Niezmiennie istotny będzie rozwój statystyk zachorowań i reakcje władz na drugą falę epidemii" - czytamy w tygodniku banku.

"Prognozujemy, że w lipcu zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 2,6%, zmniejszając skalę spadku wobec czerwca (-3,3% r/r). W lipcu oczekujemy dalszego wzrostu skali wymiaru etatu pracowników, w tym w warunkach zakończenia w przypadku wielu przedsiębiorstw 3-miesięcznego okresu dopłat do wynagrodzeń pracowników w ramach działań tarczy antykryzysowej. Szacujemy, że ten efekt będzie silniejszy wobec postępującego procesu w części firm trwalszego ograniczania zatrudnienia w warunkach spowolnienia aktywności gospodarczej. Efekt przywracania pracowników do pracy w pełnym wymiarze etatu powinien wspierać dalszy wzrost dynamiki wynagrodzeń w lipcu do 4,1% r/r z 3,6% r/r w czerwcu. Ten proces w samym lipcu będzie ograniczany negatywnymi efektami kalendarzowymi tj. gorszą relacją liczby dni roboczych w skali roku, co będzie ograniczać tzw. ruchomą część wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie" - czytamy w raporcie.