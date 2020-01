BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

"Więcej niż zwyczajowo uwagi zapewne przyciągnie publikacja ostatecznych danych dot. inflacji CPI w grudniu. Według szacunku flash wskaźnik inflacji CPI w grudniu skokowo wzrósł do 3,4% r/r wobec 2,6% r/r w listopadzie, wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego oraz naszej prognozy na poziomie 2,9% r/r. Na dużo wyższy wzrost indeksu CPI wpłynęły silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności oraz dużo wyższy wzrost inflacji bazowej po wykluczeniu żywności i energii" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

"Publikacja szczegółowych danych dot. struktury inflacji prawdopodobnie pozwoli lepiej ocenić, na ile pod koniec roku mieliśmy do czynienia z nasileniem presji cenowej, a na ile - jedynie z przesunięciem podwyżek cen z początku 2020 r. na koniec 2019 r., co będzie implikowało skalę korekty w górę ścieżki inflacji CPI w najbliższych miesiącach oraz prawdopodobieństwo przekroczenia przez indeks poziomu 4% r/r" - czytamy dalej.

"Zgodnie z zapowiedziami, do 15 stycznia powinna zostać podpisana przez prezydentów USA i Chin pierwsza część porozumienia handlowego wynegocjowana pod koniec 2019 r. Wg wypowiedzi prezydenta USA, strony mają niezwłocznie przystąpić do negocjacji w zakresie kolejnych wątków umowy. Samo podpisanie umowy w połowie stycznia jest oczekiwane już od kilku tygodni, trudno więc oczekiwać istotnego wpływu na notowania rynkowe. Z drugiej strony, przy bieżących pozytywnych nastrojach, inwestorzy mogą wykorzystać to spotkanie jako kolejny argument za dalszym wzrostem cen aktywów o wyższym profilu ryzyka, w szczególności, gdyby faktycznie obie strony zapowiedziały podjęcie niezwłocznych rozmów dot. kolejnych etapów umowy" - napisali także ekonomiści.