BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki PMI i wybory w USA

"Wydaje się natomiast, że w bieżącym tygodniu kluczowy dla inwestorów będzie wynik wyborów prezydenckich w USA oraz wyniki układu sił w Kongresie Stanów Zjednoczonych. W naszej ocenie należy liczyć się z wysoką zmiennością cen aktywów finansowych biorąc pod uwagę sporą niepewność nie tylko ostatecznego wyniku (w szczególności w aspekcie układu sił prezydent - Kongres), ale ze względu na wyższą niepewność co do terminu rozstrzygnięcia wyniku wyborów, gdyby np. były one kwestionowane z uwagi na szerokie zastosowanie trybu głosowania korespondencyjnego" - napisali analitycy.

"Wygrana Joe Bidena poskutkowałaby sporą zmianą założeń co do polityki gospodarczej w USA (wyższe rentowności obligacji skarbowych, lekkie wskazanie dla wzrostów akcji i aprecjacji dolara). Z kolei wygrana Donalda Trumpa byłaby utrzymaniem status quo, niemniej byłaby wynikiem bardziej zaskakującym dla inwestorów, biorąc pod uwagę bieżące wskazania sondażowe i skutkowałaby korektą spadkową rentowności SPW, niejednoznacznym kierunkiem dla giełd i lekkim wskazaniem dla deprecjacji dolara. Na te dwa scenariusze kontroli przez jedną partię zarówno administracji prezydenta oraz Kongresu należałoby jeszcze nałożyć warianty przeciwnej opcji rządzącej w Białym Domu i przeciwnej w Kongresie, jak również scenariusz ewentualnie przedłużającej się niepewności co do uznania wyników wyborów (silnie negatywne dla aktywów o wyższym profilu ryzyka), co dodatkowo komplikuje przewidywania kierunku zmian aktywów finansowych w krótkim okresie" - dodają ekonomiści.