BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące

"Klienci mają możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (systemy BOŚBank24 i iBOSS24), Call Center lub osobiście - w placówce banku. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 4 dni robocze przed dniem płatności raty. W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z partnerem zewnętrznym tj.: NFOŚiGW, WFOŚiGW czy BGK powinien być złożony na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem płatności raty" - czytamy w komunikacie.

"W przypadku faktoringu klasycznego odnosi się on do odroczenia spłaty finansowanych faktur od 30 do 90 dni, zwiększenia wartości limitu faktoringowego nawet o 20%, z możliwością wydłużenia okresu dostępności limitu faktoringowego do 90 dni. Klienci korzystający z faktoringu odwrotnego mogą również wnioskować o odroczenie spłaty od 30 do 90 dni, z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy do 90 dni" - czytamy dalej.