BOŚ Bank zrewidował prognozę PKB na 2020 rok do -3,5% z -2,2%

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do -3,5%, podał bank w "Przeglądzie Kwartalnym". W poprzednim wydaniu kwartalnika prognoza opiewała na -2,2%. Bank prognozuje wzrost PKB w 2021 r. na poziomie 4,2% r/r, co jest głównie pochodną bardzo niskiej bazy odniesienia z 2020 r. W ujęciu kwartalnym, odsezonowanym PKB w IV kw. obniży się o ok. 3,5%, wobec spadku w II kw. o ok. 9%.