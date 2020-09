Bowim miał 2,64 mln zł zysku netto, 9,67 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"Spadek przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym związany był głównie z wpływem pandemii COVID19 na rynek na którym działa emitent - wpływ ten skutkował nie tylko obniżeniem się popytu na stal ale również spadkiem cen wyrobów stalowych. Wystąpienie tych dwóch czynników jednoczenie przełożyło się na spadek przychodów w okresie pierwszego półrocza 2020 roku o 14,8%. Dzięki dużej elastyczności, dywersyfikacji działalności i rozproszeniu odbiorców, Grupie Bowim udało się zminimalizować wpływ negatywnych zmian, które nastąpiły w otoczeniu rynkowym, zwłaszcza w okresie drugiego kwartału 2020 r. Działania te przyczyniły się do minimalizacji spadku przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu marży na sprzedaży, co przyniosło pozytywne efekty w wynikach za I półrocze 2020 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że dla światowego rynku stali pierwsze półrocze 2020 roku upłynęło pod znakiem rozwijającej się pandemii COVID-19 i jej wypływu na gospodarkę. Wyniki operacyjne zostały przyćmione rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Trudności, które ujawniły się w pierwszym kwartale pogłębiły się w okresie drugiego kwartału 2020 r. Zarządy przedsiębiorstw główną uwagę poświęciły ochronie zdrowia pracowników i klientów, a w dalszej kolejności zabezpieczaniu przedsiębiorstw i ich dostosowaniu do funkcjonowania w nowej, bezprecedensowej rzeczywistości. Funkcjonowanie przy licznych ograniczeniach społecznych i gospodarczych przyczyniło się do spadku popytu, co z kolei wymusiło konieczność redukcji kosztów operacyjnych i kapitałowych w celu dostosowania się do zaistniałych zmian.