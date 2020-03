Branża pożyczkowa zaproponuje klientom m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat

"Rozwiązania, wypracowane w środowisku samorządowym sektora instytucji pożyczkowych, których filozofia jest zbieżna z tą, zaproponowaną przez środowisko bankowe, są skierowane do klientów, których sytuacja finansowa, a co za tym idzie możliwość terminowej spłaty zobowiązań kredytowych, uległa znacznemu pogorszeniu w związku z wybuchem epidemii. Rozwiązania będą uwzględniały indywidualną sytuację klientów oraz ich zdolność do dalszego regulowania zobowiązań, tak by oferowana pomoc była skierowana do osób rzeczywiście potrzebujących oraz była adekwatna do zmian, jakie nastąpiły w sytuacji ekonomicznej pożyczkobiorcy wskutek epidemii" - dodał prezes ZPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie.