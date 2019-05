Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

"Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, z uwagi na fakt, iż obecna sprzedaż systemu Braster nie generuje przychodów na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki , jak również z powodu niedojścia do skutku emisji akcji spółki serii K, zarząd emitenta ocenia, iż w dniu 29 maja 2019 r. spółka nie będzie dysponowała środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.

3) zmiany warunków emisji, w zakresie dostosowującym warunki emisji obligacji do zmian przewidzianych punktami 1) i 2) powyżej" - czytamy w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie zarząd zaproponował, aby do treści warunków emisji obligacji wprowadzić zapisy umożliwiające spółce wcześniejsze, częściowe amortyzowanie wartości nominalnej obligacji w każdym dniu płatności odsetek, tj. kwartalnie, począwszy od 1 września 2019 r. Amortyzacja obligacji miałaby następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego.