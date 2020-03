Braster: Dariusz Karolak został powołany na funkcję prezesa zarządu

Dariusz Karolak jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie oraz stypendystą w La Jolla Institute for the Experimental Medicine, San Diego w USA. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku. To współzałożyciel wydawnictwa finansowego Wig-Press. Obecnie pełni funkcję prezesa w System F oraz członka zarządu w Oricea. Od 2017 r. pozostaje również członkiem zarządu Apanet. Dariusz Karolak jest jednym z akcjonariuszy założycieli Brastera, wynika z komunikatu.