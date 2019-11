Brewe Leasing liczy na 24 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2020 roku

"Aktualnie prowadzimy mocno zaawansowane, równoległe dwie rundy rozmów z inwestorami finansowymi, które w przypadku ich pozytywnego zakończenia, będą skutkowały powstaniem odrębnego podmiotu gospodarczego pod nazwą Brewe Factoring. Zakładamy, że wydarzy się to w I kwartale przyszłego roku i będzie to kolejny podmiot w tworzącej się grupie kapitałowej Brewe" - powiedział Mikłasz, podczas czatu inwestorskiego, organizowanego przez ISBnews.

"Chcemy dać inwestorom możliwość zysków rosnących w długim terminie. Dlatego inwestor, który nie decyduje się na wyjście po którymś z rocznych okresów inwestycyjnych, otrzymuje Kwity Dochodowe z coraz wyższymi kuponami. Na początku jest to 7,5% w skali roku, i oprocentowanie to systematycznie wzrasta aż do poziomu 9,5%. Oczywiście decyzja o pozostaniu w cyklu inwestycyjnym zależy od inwestora. Ma on swobodę wyjścia z inwestycji na końcu każdego okresu inwestycyjnego" - podkreślił Mikłasz.