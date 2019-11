BREWE Leasing zamierza wprowadzić do oferty weksle hybrydowe

"Jest to nasze rozwiązanie na spodziewaną, rosnącą inflację. Jest to rozwiązanie innowacyjne i atrakcyjne inwestorsko. Nowe papiery wartościowe zaprezentujemy w najbliższych tygodniach i wtedy przedstawimy wszystkie szczegóły" - napisał Mikłasz podczas czatu inwestorskiego, organizowanego przez ISBnews.

Do tej pory BREWE Leasing wprowadziło do swojej oferty m.in. KWIT-y Dochodowe.

"Sam pomysł weksli komercyjnych nie jest nowy. Ten instrument obchodził właśnie w Polsce ćwierćwiecze historii. Na bazie tradycyjnych rozwiązań stworzyliśmy jednak wiele własnych pomysłów i rozwiązań. KWIT-y Dochodowe są opodatkowane bardzo korzystnie dla inwestorów. Wypłacany kupon jest traktowany jak zaliczka na spłatę weksla, a zatem nie pojawia się podatek, dopóki suma wypłat od emitenta nie przekroczy wpłaty początkowej inwestora. To pojawia się dopiero przy wykupie weksla. To samo mamy przy tzw. 'rolowaniu' weksli. Inwestor płaci podatek dopiero przy końcowym wykupie. Jest to więc swoista tarcza podatkowa dla inwestora. Płatnikiem podatku jest emitent, więc inwestor nie musi się nawet zajmować kwestią podatków" - wyjaśnił prezes podczas czatu.