BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

Inwestorzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w wezwaniu do 26 marca br., poinformowano.

"Gdy w styczniu, ogłaszaliśmy wezwanie na akcje BSC Drukarnia Opakowań, kurs spółki był blisko historycznego maksimum. W naszej ocenie, już wówczas sprzedaż akcji w wezwaniu była doskonałą okazją dla akcjonariuszy mniejszościowych do zrealizowania sowitych zysków z tej inwestycji. Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, jesteśmy przekonani, że podwyższenie ceny z 40,38 zł do 40,5 zł będzie dodatkową zachętą dla wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do odpowiedzi na wezwanie" - powiedział prezes A&R Carton i jednocześnie prezes AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.