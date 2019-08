BSC Drukarnia Opakowań miała 6,84 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (54% sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 6%. udziału, a pozostałe branże 9%, podano także.

W czerwcu bieżącego roku spółka uruchomiła pierwszą linię produkcyjną - mowa o maszynie arkuszowej - w nowo wybudowanej fabryce. Aktualnie trwa wewnętrzny rozruch kolejnej linii, tj. maszyny rolowej, który zakończy się we wrześniu. Niewykluczony jest zakup kolejnej linii produkcyjnej jeszcze w tym roku. Spółka spodziewa się, że w nowej hali docelowo pracować będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych, w zależności od potrzeb klientów, a co za tym idzie rodzaju maszyn, poinformowano.

"Spółka oczekuje, że do końca 2021 r. inwestycja w nową fabrykę przełoży się na wzrost możliwości wytwórczych o 40-60%. Równolegle do wyposażania nowej hali unowocześniany jest już istniejący park maszynowy" - czytamy dalej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.