BSC Drukarnia Opakowań uruchamia nową fabrykę i rozważa kolejną inwestycję

"Obserwując rosnący popyt na nasze opakowania, zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów, rozwijamy nasze moce wytwórcze. W czerwcu uruchomiliśmy pierwszą linię produkcyjną - mowa o maszynie arkuszowej - w nowo wybudowanej fabryce. Aktualnie trwa wewnętrzny rozruch kolejnej linii, tj. maszyny rolowej, który - jak zakładamy - zakończy się we wrześniu. Nie wykluczamy zakupu kolejnej linii produkcyjnej jeszcze w tym roku. Spodziewamy się, że w nowej hali docelowo pracować będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych, w zależności od potrzeb klientów, a co za tym idzie rodzaju maszyn" - powiedział Baranowski w rozmowie z ISBnews.

Przypomniał, że koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 25 mln zł. W 2019 r. na zakup maszyn spółka planuje przeznaczyć ponad 30 mln zł, w tym ponad 18 mln zł na urządzenia do nowego zakładu. Łącznie, w latach 2018 - 2019, wartość inwestycji we wszystkich zakładach wyniesie ok. 100 mln zł. Dodał, że uruchomienie dodatkowych linii produkcyjnych wiąże się także ze wzrostem zatrudnienia, który - na samym początku - BSC Drukarnia Opakowań szacuje na ok. 40 osób.