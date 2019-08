Budimex miał 43,57 mln zł zysku netto, 61,42 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 3 248 421 tysięcy złotych, co stanowi spadek o 1,6% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2018 roku. W pierwszym półroczu 2019 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 6,6% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 1,39%" - czytamy w raporcie.