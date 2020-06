budownictwo 37 minut temu

Budimex oddał do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Budimex oficjalnie przekazał do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), podała spółka. Wartość podstawowa kontraktu realizowana przez Budimex to ponad 129 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem to blisko 550 mln zł.

