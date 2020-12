Budimex z najkorzystniejszą ofertą na drogę wodną do przekopu Mierzei Wiślanej

"Najkorzystniejsza oferta należy do Budimeksu i ma wartość 574 mln zł. Zadanie polega na budowie drogi wodnej i budowli hydrotechnicznych. Termin wykonania wynosi 24 miesiące" - powiedział Piotrzkowski podczas konferencji prasowej.

"Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie można przystąpić do podpisania umowy" - dodał.

"Jesteśmy obecnie na etapie zaawansowania ponad 40%. Realizujemy układ drogowy, most południowy jest obecnie instalowany. Cieszymy się, że pandemia nie zahamowała prac, są realizowane zgodnie z planem" - powiedział.

Druga część inwestycji obejmie przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe oraz budowę przystani niskich, które ułatwią dostęp do rzeki. Powstanie również most obrotowy nad rzeką Elbląg w Nowakowie. Zbudowany zostanie też nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów oraz trasami dojazdowymi. Łączna długość dróg wyniesie około 1,5 km.

Wcześniej resort podkreślał, że Przekop Mierzei Wiślanej i cała droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to strategiczna inwestycja dla naszego kraju. Dzięki niej Elbląg i okoliczne porty, a także całe woj. warmińsko-mazurskie ma zyskać nowe szanse rozwojowe.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 m głębokości.