Budimex z umową na przebudowę odcinka DK1 na S1 za 229,4 mln zł netto

W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ramach kontraktu powstanie brakujący fragment trasy S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą o długości ok. 7 km.

"Wykonawca, firma Budimex, ma wykonać prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji samych robót nie wlicza się okresów zimowych. Kontrakt opiewa na ponad 282 mln zł [brutto]. Wykonawca przebuduje odcinek DK1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km. Nawierzchnia zostanie przystosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria" - czytamy w materiale resortu.