Budimex zawarł nową umowę licencyjną z inwestorem strategicznym

- W związku z rozbieżnymi opiniami co do wartości rynkowej świadczenia, podnoszonymi w procesie BAPA przez organy właściwe dla tego procesu po stronie polskiej i hiszpańskiej oraz w związku z szacowanym przez strony, na podstawie posiadanych przez nie informacji, przedziałem tych rozbieżności, strony uzgodniły, iż różnica pomiędzy zapłaconą w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.09.2019 r. opłatą licencyjną na poziomie 0,5% obrotu rocznego Budimex, a szacowanym poziomem opłaty licencyjnej w wysokości 0,33% obrotu rocznego Budimex zostanie, na zasadach określonych w porozumieniu, zwrócona Budimex przez Ferrovial Agroman w wysokości 50% tak określonej różnicy, w najdalszym terminie do dnia 31.12.2020 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z zawarciem porozumienia Ferrovial Agroman zwróci Budimeksowi: w terminie do 31 grudnia 2019 r. odpowiednią część opłaty licencyjnej w wysokości 17 045 548 zł za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2017 r., w terminie do 30 listopada 2019 r. odpowiednią część opłaty licencyjnej w wysokości 15 995 630,70 zł za okres od 1 stycznia 2018 do 24 września 2019 r. oraz w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. pozostałą część opłaty licencyjnej w wysokości 1 777 292,30 zł za okres od 1 stycznia 2018 do 24 września 2019 r., podano także.