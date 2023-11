Bułgarzy mówią dość rosyjskiej ropie. I to "na zawsze". Mocny cios dla giganta

Bułgaria walczy z Łukoilem

Rosyjski gigant ma zapłacić karę za co najmniej 5 lat blokowania konkurencji w Bułgarii. Chodzi np. o ograniczanie dostępu do dzierżawionego terminalu naftowego. Rafineria Nieftochim-Łukoil importował ok. 3 mln baryłek ropy miesięcznie, co pokrywa 10 proc. potrzeb paliwowych Bułgarii.