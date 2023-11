Wciąż kupują gaz z Rosji. "Linia w strefie działań wojennych"

W drugim roku trwania wojny w Ukrainie, Austria wciąż w dużym stopniu korzysta z dostaw gazu z Rosji. Z danych austriackiej firmy energetycznej E-Control wynika, że udział Rosji w imporcie gazu ziemnego wyniesie w tym roku ok. 60 proc. We wrześniu było to aż 80 proc. – mniej więcej tyle, ile na początku wojny.