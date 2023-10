Orlen przejmuje sieć w Austrii. Od razu wskoczy na podium wśród firm paliwowych

Orlen wkracza do Austrii

W komunikacie prasowym polski koncern chwali się, że Austria będzie już siódmym europejskim rynkiem, na którym będzie obecny. Transakcja przejęcia punktów Turmöl ma też pozwolić w blisko 97 proc. zrealizować strategiczne założenia koncernu do 2030 r. co do liczby stacji. Dzięki niej Orlen znajdzie się w gronie trzech największych sieci paliwowych w Austrii. W jego posiadaniu znajdzie się ok. 10 proc. udziału w rynku detalicznym.