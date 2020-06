Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych

"Z dniem 01.06.2020 roku, po miesięcznej przerwie, nastąpiło wznowienie realizacji kontraktu na KWK Ruda Ruch Halemba zawartego przez konsorcjum złożone z Bumech Mining Sp . z o. o i Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. Do czasu podjęcia wiążących decyzji przez Zarząd PGG S.A., prace na ww. kopalni będą najprawdopodobniej prowadzone w trybie czterodniowego tygodnia pracy" - czytamy w komunikacie.

"Powyższa sytuacja wpłynie na zwiększenie przychodów grupy w stosunku do maja br. oraz zmniejszenie planowanych przychodów grupy, w stosunku do planów sprzed pandemii. Skala zmiany jest w chwili obecnej trudna do oszacowania, jednakże przychody realizowane w kraju, w czerwcu 2020 roku, będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące 2020 roku" - wskazano w materiale.