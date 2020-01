Bydgoszcz i Lublin mają kredyty z EBI na modernizację sieci dystrybucji energii

"Zwiększanie efektywności energetycznej to jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym redukowania emisji gazów cieplarnianych. Po raz pierwszy wspieramy kredytami operatorów systemów ciepłowniczych w Bydgoszczy i Lublinie. W ten sposób dołączają oni do coraz szerszego grona polskich przedsiębiorstw komunalnych otrzymujących wsparcie EBI na realizację programów w dziedzinie ochrony klimatu, które docelowo prowadzą do poprawy jakości powietrza. Działania te są również elementem szerszego procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, dlatego cieszymy się, że możemy jako bank klimatyczny Unii Europejskiej mieć swój udział w tym procesie" - powiedziała wiceprezes EBI, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności, Lilyana Pavlova, cytowana w komunikacie.