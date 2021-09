Były prezes GetBack zapłaci 900 tys. zł kary. KNF: wiedział o nieprawidłowościach

W aferze z udziałem wrocławskiego windykatora GetBack kilkanaście tysięcy osób utopiło w sumie prawie 3 mld zł. Od kilku lat sprawa ma swój bieg w sądzie, ale ciągle nie została do końca rozliczona.

Poszkodowani czekają na swoje pieniądze, a tymczasem głęboko do swojej kieszeni będą musiały sięgnąć teraz osoby odpowiedzialne za kierowanie spółką GetBack. Kilka dni temu KNF nałożyła karę 850 tys. zł na byłego członka zarządu . Teraz okazało się, że jeszcze więcej będzie musiał zapłacić sam prezes.

Kąkolewski pełnił funkcję prezesa GetBack od 14 marca 2012 do 16 kwietnia 2018 roku. Tym samym był odpowiedzialny za kierowanie jej działaniami, a także za informowanie o najważniejszych wydarzeniach w firmie. To szczególnie ważne w przypadku spółek, których akcje notowane są na warszawskiej giełdzie oraz tych, które np. emitują swoje obligacje.

KNF wyjaśniła, że decyzja ta jest konsekwencją kary z 17 grudnia 2019 roku. Wtedy GetBack został zobowiązany do zapłaty 500 tys. zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych.

Wiedział i nie powiedział

"To oznacza, że był on w pełni świadomy złej sytuacji GetBacku, a mimo to akceptował sprawozdania finansowe, prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z prowadzonej przez nią działalności" - wskazuje KNF.