Były prezes GPW ma kłopoty. Jego dawny partner biznesowy składa na niego donosy

Były współpracownik Sobolewskiego uznał, że tak tego nie zostawi i sam zaczął pisać donosy. Do KNF i prokuratury trafiły zawiadomienia w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa EEM. Dotyczą one nieprawidłowości w działaniach spółki i sporów finansowych między wspólnikami.

Problemem jest model działania zbiórek społecznościowych (crowdfundingowych). Zdaniem KNF takie firmy mogą sobie działać bez większych ograniczeń, pod warunkiem że pełnią wyłącznie funkcję "słupa ogłoszeniowego". Chodzi o to, że jakiś podmiot chce przeprowadzić emisję, a platforma pomaga jej przejść przez proces. Jeśli jednak platforma szuka inwestorów i zachęca do wzięcia udziału w emisji, to powinna posiadać licencję maklerską.