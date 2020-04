C&W: 25-35% transakcji w nieruchomościach komerc. nie dojdzie do skutku w 2020

Do największych pod względem wolumenu transakcji należały zakup portfolio logistycznego Panattoni/Bluehouse (280 tys. m2) przez Savillis IM, zakup portfela logistycznego Hines (171 tys. m2, kupujący nieujawniony), zakup High 5ive II (37,9 tys. m2) przez Credit Suisse, zakup portfolio Maximus (160 tys. m2) przez GIC, portfel Ares Management Corporation Real Estate Group (164 tys. m2) przez Investec Property Fund oraz zakup 46,5% udziałów portfela European Logistics Investment (450 tys. m2) przez Madison International Realty, wymieniono.

Pomimo wybuchu pandemii duża część transakcji, które wkroczyły w zaawansowaną fazę jeszcze przed kryzysem, zostały lub zostają przeprowadzone do końca. Natomiast zainteresowanie nowymi projektami bardzo zmalało.

"Najprostszym określeniem strategii przyjętej przez większość inwestorów jest podejście 'wait and see'. W kolejnym kwartałach planowane są zamknięcia dużych transakcji platformowych podpisanych w ostatnim czasie, które będą miały duży wpływ na wolumen transakcyjny w 2020 roku. Mimo to prognozujemy, że 25-35% transakcji planowanych na ten rok nie wydarzy się lub prawdopodobnie zostanie przesunięte na przyszły rok" - skomentował partner, dyrektor Capital Markets w C&W Soren Rodian Olsen.