C&W: Ponad 90% deweloperów magazynowych oczekuje pozytywnego rynku w 2021 r.

"Ogólne nastroje, w odniesieniu do przyszłości rynku magazynowego, są bardzo dobre. Ponad 90% respondentów uważa, że sytuacja rynkowa w 2021 r. będzie pozytywna lub zdecydowanie pozytywna. Deweloperzy nie przewidują spowolnienia i planują nowe inwestycje. Zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, zamierza skoncentrować się na 5 głównych rynkach magazynowych. Jest to podejście zrozumiałe, są to bowiem najstabilniejsze i najbardziej przewidywalne rynki pod względem popytu. Cieszą się one również niesłabnącym zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych. Na radarze połowy deweloperów, uczestniczących w badaniu, jest Polska Zachodnia, gdzie planowane są uruchomienia nowych inwestycji. Inne miejsca, wymieniane przez deweloperów, to Trójmiasto, Kraków, Szczecin oraz inwestycje o charakterze BTS - lokalizacyjnie dostosowane do potrzeb najemcy. W dalszym ciągu znaczna część deweloperów chce inwestować na rynkach wschodzących (blisko 25% respondentów)" - czytamy w komunikacie.