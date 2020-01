Cannabis Partners szykuje 2 spółki z branży konopnej do pozyskania finansowania

"Aktualnie szykujemy do crowdfunding i docelowo wejście na NewConnect firmy Vape'm - producenta i dystrybutora waporyzatorów konopnych, należący do notowanego na NewConnect Cannabis Poland. Pracujemy także dla spółki uprawiającej konopie pod foliowymi tunelami. Mamy ponadto długą listę spółek z branży konopnej, które są na rożnym etapie wczesnego rozwoju i drogi do pozyskiwania finansowania" - powiedział ISBnews Kuich podczas konferencji 1hemp.