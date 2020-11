chemia 1 godzinę temu

Capex Grupy Arctic Paper wyniesie 50-60 mln zł w 2020 r.; w 2021 r. spadnie

Warszawa, 16.11.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50-60 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To spadek w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 60-70 mln zł przedstawianych po I półroczu obecnego roku. Spółka przewiduje również raczej spadek capeksu w 2021 roku.