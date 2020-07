technologie 23 minuty temu

Carbon Studio: Koszty gry 'The Wizards - Dark Times' zwróciły się w 2 miesiące

'The Wizards - Dark Times' - najnowsza część serii 'The Wizards' autorstwa Carbon Studio - zwróciła wszystkie koszty produkcji w niespełna dwa miesiące od premiery, podała spółka. Tytuł zadebiutował na platformach Steam, Oculus Store oraz Viveport 4 czerwca. Jednocześnie Carbon Studio poinformowało o przekroczeniu liczby 150 tys. sprzedanych kopii wszystkich gier z serii 'The Wizards'.