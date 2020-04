Carbon Studio ogłosi datę premiery 'The Wizards - Dark Times' w kwietniu

"Miło nam ogłosić, że prace przy najnowszej grze z serii 'The Wizards' zbliżają się ku końcowi. ' Dark Times' pierwotnie miał być jedynie dodatkiem do podstawowej wersji gry. Zainteresowanie graczy nowym rozszerzeniem oraz bardzo pozytywny feedback od mediów ze Stanów Zjednoczonych, krajów Europy, a także Ameryki Południowej przekonały nas do podjęcia decyzji o rozwinięciu 'Dark Times' do pełnoprawnej produkcji" - powiedziała Karolina Koszuta z zarządu Carbon Studio, cytowana w komunikacie.

Pierwsza część "The Wizards" zadebiutowała we wczesnym dostępie w lipcu 2017 roku na platformach Steam i Oculus Store. Niespełna rok później, podczas pełnej premiery, "The Wizards" była już jedną z najlepiej ocenianych gier VR na platformie Steam i Metacritic. W połowie 2018 roku spółka wprowadziła do sprzedaży nową odsłonę tytułu - "The Wizards: Trials of Meliora", dedykowaną mobilnym goglom VR.