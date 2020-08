Carrefour rozszerza system click&collect o zakupy spożywcze

"Rozwój systemu click&collect dla zakupów spożywczych to wynik konsekwentnie realizowanej strategii omnikanałowości. Obserwujemy i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, dla których ważna jest oszczędność czasu, bezpieczeństwo zakupów oraz ich komfort, co zapewniamy poprzez oferowanie wielu sposobów przejścia przez proces zakupowy w Carrefour. Stawiając potrzeby klienta na pierwszym miejscu umożliwiliśmy zamówienie zakupów w naszym sklepie internetowym nie tylko z dostawą do domu, ale również z odbiorem w ponad 200 sklepach Carrefour w całej Polsce" - powiedział członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska Michał Sacha, cytowany w komunikacie.