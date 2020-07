Carrefour uruchomił projekt 'Prosto z pola do 50 km' skracający łańcuch dostaw

"W Carrefour stawiamy na partnerskie relacje z dostawcami i oferujemy specjalne warunki współpracy z rolnikami. Realizując projekt 'Prosto z pola do 50 km', nasza sieć nie tylko zapewnia klientom bezpośredni dostęp do produktów wysokiej jakości, ale również przyczynia się do rozwoju polskiego rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości. Dlatego zapraszamy rolników i grupy producentów do współpracy w ramach dostaw lokalnych bezpośrednio do naszych sklepów" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Carrefour Polska Marek Lipka, cytowany w komunikacie.