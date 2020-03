Carsmile udostępni dealerom sklep internetowy do sprzedaży samochodów

"Dealer online" to gotowy sklep internetowy do sprzedaży samochodów. Może skorzystać z niego każdy dealer, który chce przenieść swoją działalność do internetu. Technologia umożliwia zawarcie transakcji zakupu samochodu zdalnie bez konieczności fizycznego kontaktu z klientem. "Dealer online" integruje wszystkie procesy związane z zakupem samochodu: wybór auta, konfigurację, wybór formy finansowania, scoring kredytowy, umówienie na jazdę testową oraz wygenerowanie i podpisanie umowy, wyjaśniono w komunikacie.

"Dealerzy samochodowi znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Dane o sprzedaży w marcu wyglądają źle. W salonach nie ma klientów. Jedynym sposobem, aby przetrwać ten trudny okres jest przestawienie się na sprzedaż online. Niewielu dealerów ma jednak takie możliwości. My sprzedajemy samochody przez internet od półtora roku i dobrze się na tym znamy. Dziś rynek bardzo potrzebuje sprawdzonych narzędzi, aby z dnia na dzień zmienić funkcjonujący od lat model dystrybucji. My te narzędzia mamy, bo Carsmile to nie tylko platforma do wynajmu samochodów online, ale też spółka technologiczna" - powiedział wiceprezes Carsmile Michał Knitter, cytowany w komunikacie.

Według danych opublikowanych przez Samar, cytowanych w materiale, w pierwszych 20 dniach marca w Polsce zarejestrowano o 23% mniej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W tej chwili firma prowadzi rozmowy z przedstawicielami wielu marek nt. udostępniania "dealera online". Są to zarówno samochody tanie, jak i marki premium, podkreślono.

Carsmile to polski startup, który działa operacyjnie od czerwca 2018 roku. Spółka zarządza zbudowaną własnoręcznie internetową platformą do wynajmu i leasingu samochodów. Na platformie dostępnych jest ok. 800 modeli aut większości marek motoryzacyjnych. Proces wyboru i zamówienia samochodu przebiega online. Podobnie jest z podpisaniem umowy, zaznaczono.

Carsmile nie ma żadnego salonu, a mimo tego sprzedał już w modelu wynajmu i leasingu 1500 samochodów. Dla porównania, przeciętny autosalon w Polsce sprzedaje rocznie ok. 350 pojazdów, a liczbę tę zawyżają duże zakupy flotowe. Carsmile obsługuje natomiast tylko małe firmy i osoby fizyczne. W rekordowym pod względem sprzedaży lutym, firma zawarła 180 umów, co pozwalało szacować jej udział w rynku wynajmu samochodów dla małych firm i konsumentów na ok. 15%, wynika z komunikatu.

"Marzec będzie miesiącem słabszym, bo popyt jest po prostu mniejszy w obecnej sytuacji, ale nie katastrofalnym, jak w sieciach stacjonarnych. Widzimy, że na rynku jest pewna grupa osób, które znalazły się w nagłej potrzebie posiadania samochodu w związku z epidemią. Są to m.in. właściciele sklepów, aptek, obiektów gastronomicznych, kurierzy i weterynarze, a także osoby, które muszą jeździć do pracy, a boją się transportu publicznego" - powiedział prezes Carsmile Łukasz Domanski, również cytowany w komunikacie.

Koronawirus sprawił też, że użytkownicy dużo chętniej wybierają najem samochodów niż np. leasing, gdzie finalnie dochodzi do wykupu auta. Abonament daje bowiem dostęp do samochodu bez angażowania oszczędności, a teraz klienci wolą zachować gotówkę na wypadek kłopotów, wyjaśniono.

Potwierdzają to dane o rejestracjach, z których wynika, że jedynym segmentem rynku, który odnotował wzrost w marcu jest CFM (car fleet management).

Nowością wprowadzona przez Carsmile w marcu darmowa dostawa samochodów pod dom oraz bezdotykowa procedura przekazania auta.

"Te dodatkowe elementy powodują, że zakup samochodu jest czynnością, którą można wykonać z kanapy przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa" - zapewnił prezes.

Carsmile to pierwszy w Polsce "Car(Fin)Tech" czyli połączenie najnowszych technologii stosowanych w motoryzacji i transporcie z innowacyjnym sposobem finansowania pay-as-you-drive. Abonament w carsmile oferuje 13 kategorii pojazdów, 30 najpopularniejszych marek, 150 modeli samochodów, ponad 1 000 wersji wyposażenia.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , handel detaliczny, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące