Catchers: W pandemii najbardziej wzrosło zaufanie do sieci Biedronka i Lidl

"Wyniki raportu są potwierdzeniem tego, jak sytuacje kryzysowe wpływają na postrzeganie marek przez klientów. Musimy pamiętać, że takie sytuacje mogą być zarówno szansą na przyciągnięcie do siebie nowych klientów i zlojalizowanie dotychczasowych, ale także zagrożeniem ich utraty. Kluczem do sukcesu jest prowadzenie odpowiedzialnych z perspektywy klientów działań według skrupulatnie zaplanowanej wcześniej strategii. Bez wątpienia na tym etapie istotne jest słuchanie opinii klientów, reagowanie na nie oraz przygotowanie się do podobnych sytuacji kryzysowych w przyszłości" - powiedział partner agencji komunikacji Catchers Hubert Koszela, cytowany w komunikacie.