CBRE: Liczba noclegów w hotelach w Polsce osiągnęła rekordowe 45 mln w 2019 r.

"Od 2009 roku liczba udzielonych noclegów w hotelach w Polsce rośnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko od stycznia do października 2019 roku, liczba udzielonych noclegów przekroczyła 38,2 mln, co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu rok do roku. Z naszych prognoz wynika, że cały rok zakończymy z wynikiem zbliżonym do 45 mln noclegów. To kolejny rekord. Kontynuacji trendu wzrostowego można się spodziewać w kolejnych latach, co oczywiście przełoży się na wzmożoną podaż pokoi hotelowych" - powiedział dyrektor działu hotelowego w CBRE Rafał Rosiejak, cytowany w komunikacie.

Z badania CBRE wynika też, że 48% Polaków w 2019 roku spędziło co najmniej jedną noc w hotelu w Polsce. Główny cel wypadu to wypoczynek (wskazuje tak 75% respondentów), 13% Polaków korzysta z hoteli w podróżach biznesowych, a 10% zarówno prywatnie, jak i służbowo. W związku z tym, że z oferty hotelowej zdecydowanie częściej korzystamy prywatnie niż służbowo, średnia długość pobytu to najczęściej 2-3 noce (wskazuje tak 54% nocujących w hotelach). Na jedną noc w hotelu decyduje się tylko 15% osób, a co czwarty respondent spędza w hotelach więcej niż 4 noce. Eksperci CBRE zwracają uwagę, że istniejący silny popyt wewnętrzny na usługi hotelowe, oznacza, że w przypadku zawirowań w przyjazdach turystów zagranicznych np. wskutek zawieszenia połączeń lotniczych, hotele mogą liczyć na rodzimych gości.

"W 2019 roku średni poziom obłożenia hoteli międzynarodowych marek w centrum Warszawy, które posiadają rozbudowane zaplecze konferencyjne i bogatą ofertę bankietową, wyniosło ponad 70%. Zgodnie z danymi Hotstats, popyt jest głównie napędzany przez gości indywidualnych, których udział stanowi 55% całkowitego obłożenia, co pokrywa się z wynikami naszego badania. Goście korzystający z korporacyjnych programów lojalnościowych stanowią ok. 12% obłożenia hoteli" - dodał Rosiejak.

Warszawa, Kraków i Trójmiasto - to na tych rynkach pojawi się najwięcej pokoi hotelowych międzynarodowych marek w ciągu najbliższych dwóch lat. Dominuje Warszawa, gdzie w 2019 roku było najwięcej pokoi hotelowych - 17,7 tys., natomiast w latach 2020-2022 planowane jest oddanie kolejnych 3,6 tys. pokoi hotelowych. W Krakowie w 2019 roku turyści do dyspozycji mieli 12,1 tys. pokoi, a w perspektywie kolejnych dwóch lat przybędzie dodatkowe 1,7 tys. W Trójmieście, które zamyka podium, w 2019 roku było dostępnych 7,4 tys. pokoi, a w latach 2020-2022 będzie to dodatkowe 1,6 tys. pokoi. W zestawieniu warto też odnotować Wrocław, który w 2019 roku wyróżniał się najwyższym wzrostem wskaźników efektywności, czyli średnich cen za wynajem pokoju i wskaźnika obłożenia. W tym mieście turyści mają do dyspozycji 5,8 tys. pokoi, a w kolejnych dwóch latach planowane jest oddanie kolejnych 200 pokoi hotelowych.

Badanie przeprowadzono na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1 080 osób. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 1-4 lutego 2020 roku. Metoda: CAWI.

